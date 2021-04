Coprifuoco, ‘niente multa andando via da ristorante alle 22’

“C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”: a chiarirlo è la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervistata da Il Messaggero.

Per l’esponente di Forza Italia nell’ultimo decreto “si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani – ha assicurato- quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche”.