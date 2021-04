Controlli a largo raggio della Polizia Locale a Volla

Continuano i controlli sul territorio da parte del personale della Polizia Locale di Volla diretti dal Comandante Ten. Col. dott. Giuseppe Formisano sulle principali strade cittadine tesi al controllo sul rispetto delle norme anticovid-19.

Controllate negli ultimi giorni circa 50 persone incluso minori riconsegnati ai genitori e 90 veicoli con irrogazione di n. 64 sanzioni di cui 7) sanzioni per omessa revisione dei veicoli per più di una volta, 19) ritiro patente di guida scaduta, 3) sanzioni per guida senza patente mai conseguita, 5) provvedimenti nei confronti di veicoli che circolavano senza la prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile contro terzi, 30) violazioni per divieti di sosta e parcheggio sui marciapiedi. Elevate sanzioni per circa 30.000€ e decurtati 25 punti da patenti di guida.

Controlli effettuati da parte del personale della Polizia Locale di Volla diretti dal Comandante Ten. Col. Formisano dott. Giuseppe unitamente al dipartimento di prevenzione del servizio veterinario competente su Volla anche in stabilimenti del territorio. Controlli che permettevano di individuare un allevamento caprino-bovino-avicolo non registrato composto da 13 caprini, 2 bovini. Si provvedeva al loro sequestro in attesa della documentazione di provenienza e di identificazione degli stessi in caso contrario gli animali dovranno essere abbattuti da apposita ditta autorizzata sotto stretta vigilanza degli organi di controllo procedenti.