Condannato molestatore seriale: giovane di San Cipriano tra le vittime

Il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Roma dott.ssa Govoni, al termine del processo tenutosi ieri 22 aprile, ha condannato a 3 anni di reclusione un 25enne pugliese, M.S., resosi responsabile di più nove aggressioni di carattere sessuale alla fine del 2019 nella capitale, soprattutto ai danni di giovani studentesse fuori sede.



Tra le giovani donne che avevano subito le aggressioni del giovane anche una ragazza di San Cipriano d’Aversa (CE), assistita nel giudizio dall’avv. Sergio Cavaliere. Il modus operandi del soggetto, attraverso appostamenti in luoghi pubblici presso le fermate della metropolitana, aveva suscitato allarme sulle reti sociali (facebook) tanto da spingere ben nove giovani donne a sporgere altrettante denunce.

Il responsabile, agli arresti domiciliari, ha beneficiato della doppia riduzione di pena per parziale infermità di mente e per effetto del rito abbreviato. Resta tuttavia ristretto in una comunità per il recupero di soggetti fragili in Puglia.