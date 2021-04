Cesa. Pasqua, gli auguri del M5S alla cittadinanza

“In occasione della Santa Pasqua desideriamo porgere, i più sentiti auguri a tutta la cittadinanza. Con la speranza che le festività sappiano regalarci pace e serenità nelle nostre famiglie e sentimenti di speranza per il futuro. Sicuramente ci troviamo ad affrontare un periodo difficile, a vivere una festa per alcuni senza più le persone care. Tutti, siamo segnati dallo sconforto, dalle tragedie, dalla mancanza di normalità.. ma non dobbiamo spegnere sogni e speranze”. Così il gruppo meetup Movimento 5 Stelle Cesa.

“Sia questa Santa Pasqua l’occasione per stendere la mano nella solidarietà a chi è meno fortunato insieme contro povertà e ingiustizie. L’augurio di tutti gli attivisti del meetup di Cesa è quello di ritrovare nelle grandi doti della nostra comunità, che ha saputo sempre reagire con dignità e coraggio alle avversità che l’hanno colpita, la forza per sorreggerci l’un l’altro. Il nostro impegno, sarà quello di continuare a lavorare per il territorio nella certezza che solo lottando insieme contro le ingiustizie sarà possibile trovare un’autentica via del riscatto”.