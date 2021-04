Catturano specie protetta e si vantano su WhatsApp e Facebook: blitz Carabinieri a Villa Literno e Teverola

Le articolate attività investigative permettevano, altresì, di disvelare anche il luogo del commesso reato, coincidente con l’appezzamento di terreno sito in Villa Literno alla Loc. “San Sossio”, ove è ancora oggi ubicata la cd. “vasca”, notoriamente in uso a D.A. laddove, in data 21/01/2021, e quindi a distanza di appena cinque giorni dall’esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro a carico degli indagati, i militari della Stazione CC Forestale di Castel Volturno constatavano sul lato ovest del perimetro dello specchio d’acqua, la presenza di un appostamento fisso, comunemente denominato “bunker” o “botte”, mimetizzato da canne di palude, costituito da una struttura realizzata con intelaiatura di tubi d’acciaio ricoperta da un telo in materiale sintetico di colore verde, anch’esso ricoperto da canne essiccate, al cui interno erano visibili quattro sedili di autovettura, cosiddette postazioni di caccia, e una bombola di gas. Nelle vicinanze erano rinvenuti anche degli stampi in plastica riproducenti esemplari di avifauna migratoria. Si trattava, pertanto, di un appostamento per cacciatori pronto all’uso e in condizioni di immediata utilizzabilità.

Sul posto veniva svolto un secondo sopralluogo, eseguito in data 29/01/2021 dai militari del N.I.P.A.A.F. di Caserta, e si constatava che lo stato dei luoghi era stato modificato, in quanto non c’erano più gli stampi riproducenti le sagome degli esemplari di avifauna e l’appostamento di caccia era stato quasi completamente smantellato.

Infine, successivi accertamenti catastali permettevano di acclarare che lo specchio d’acqua suddetto, teatro delle battute di caccia illegale degli indagati, appartiene, pro quota, anche alla famiglia di D. A. che, nel 2005, ivi veniva colto in flagranza di reato in attività di bracconaggio, mediante l’utilizzo di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico ed in periodo di chiusura generale dell’attività venatoria.

Alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini, questa Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ipotizzato a carico degli indagati, oltre che violazioni contravvenzionali attinenti l’illecita attività venatoria, in considerazione della detenzione dell’avifauna protetta, mostrata nel video abbattuta, i più gravi delitti di uccisione di animali e di istigazione a delinquere, con l’aggravante di aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici e telematici, tenuto conto della circostanza che i diversi soggetti escussi alle sommarie informazioni testimoniali, hanno tutti confermato di aver appreso della strage di avifauna selvatica dallo stesso indagato D. A., o di aver visto il video sul profilo Facebook di quest’ultimo, oltre che su svariati gruppi Whatsapp di cacciatori.