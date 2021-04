Caserta. Mirella Corvino aderisce a FdI

Il partito di Fratelli d’Italia si rafforza con l’adesione della professoressa Mirella Corvino già assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Caserta e consolidato punto di riferimento per quanto concerne le attività sociali e di volontariato in città, presidente dell’associazione no profit “Angeli ONLUS” che si occupa di assistenza ai giovani e alle famiglie.

Né da notizia il coordinamento cittadino di FDI attraverso la Sen . Giovanna Petrenga unitamente al coordinatore provinciale Avv. Marco Cerreto che ne hanno raccolto l’adesione e la sottoscrizione del codice etico del partito.

A tal proposito la Sen Petrenga, coordinatrice cittadina del capoluogo ha dichiarato : “Il partito cresce con l’ingresso di personalità di alto profilo, la professoressa Corvino collaborerà fattivamente con me e con il coordinatore Cerreto“, fa sapere la sen. Giovanna Petrenga. Anche il coordinatore provinciale Marco Cerreto si è detto soddisfatto dell’ingresso della professoressa Corvino , ne conosciamo le capacità e l’impegno proficuo per la città di Caserta in un settore , quello delle politiche sociali, che per noi è centrale”.