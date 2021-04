Casaluce. Pasqua, un uovo gigante in piazza Falcone: l’iniziativa della Pro Loco

Un uovo di Pasqua gigante installato in piazza Falcone per augurare buone festività alla cittadinanza, provata dall’emergenza sanitaria che, nell’ultimo anno, ha cambiato la vita per ciascuno di noi. L’iniziativa porta la firma della Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Casaluce “Casaluci”, con il patrocinio del Comune di Casaluce.

“Un piccolo, ma grande gesto simbolico che – sottolinea il Presidente della Pro Loco, Antonio Martino – soprattutto in questo triste periodo, assume un grande significato, ovvero, la speranza che tutto volga per il meglio”.





Nell’occasione, i volontari della Pro Loco, visto lo stato di degrado in cui versava la piazza, si sono armati di scope e palette ed hanno dato una sommaria pulizia alla stessa (da cui è uscito di tutto e di più).

Il progetto, inizialmente prevedeva un uovo illuminato, con una grande festa e – durante la serata- l’accensione delle luci e la distribuzione di uova di pasqua di cioccolato ai bambini presenti alla serata. Purtroppo, trovandoci in zona rossa, si è potuto solamente posizionare l’uovo in piazza. Inoltre, per evitare assembramenti, pochi soci della Pro Loco hanno potuto partecipare alla realizzazione dello stesso ed hanno dovuto farlo nel minor tempo possibile.

L’uovo rimarrà in piazza per una settimana, nella speranza che non venga vandalizzato, augurandoci che l’anno prossimo si possa fare di meglio e, soprattutto, che ci si possa finalmente abbracciare e fare – finalmente – una grande festa.