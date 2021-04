Carabinieri setacciano il rione Salicelle: perquisizioni e sequestri

I carabinieri della compagnia di Casoria – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – hanno presidiato le strade del rione Salicelle in Afragola. 60 persone identificate, 35 veicoli controllati e svariate le perquisizioni effettuate.

Carabinieri impegnati in molteplici attività: dai servizi di polizia giudiziaria ai controlli in materia edilizia passando per le verifiche del rispetto delle normative anti-contagio.

Durante le operazioni, i carabinieri hanno sequestrato – sempre nel rione Salicelle – 2 impianti di videosorveglianza utilizzate per “monitorare” la zona con il fine di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Rinvenuti e sequestrati, in un vano scala dell’Isolato 19, diversi bilancini di precisione e vario materiale presumibilmente utilizzato per il confezionamento della droga.

I carabinieri della compagnia di Casoria insieme a personale dell’ASL Napoli 2 Nord hanno controllato 3 box in uso a un 25enne del luogo. All’interno 3 cani razza pit bull. Il personale sanitario ha predisposto il trasferimento dei cani in locali idonei.

I militari dell’arma insieme agli agenti della Polizia Municipale e a personale dell’ufficio tecnico del comune di Afragola hanno ispezionato l’abitazione di una 46enne del luogo. Sono stati accertati dei lavori abusivi di ristrutturazione effettuati senza alcuna autorizzazione.

I servizi continueranno nei prossimi giorni.