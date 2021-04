Cancello Arnone. Controllo ambientale, Comune sigla l’accordo con le guardie ambientali Anpana Gepa

Nuove sentinelle vigileranno sul Comune di Cancello ed Arnone. Nella giornata di ieri, l’amministrazione ha sottoscritto un protocollo con l’associazione di Guardie Ambientali Anpana Gepa che si occuperà del controllo del territorio, affiancando polizia municipale e forze dell’ordine, nell’azione di prevenzione dei reati ambientali.

«Le guardie ambientali daranno un’importante mano alla polizia municipale, alle forze dell’ordine e alla protezione civile nell’azione di prevenzione e repressione dei reati ambientali – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Gaetano Ambrosca – il loro apporto sarà fondamentale nel controllare il rispetto della raccolta differenziata, nella prevenzione degli incendi soprattutto nella prossima stagione estiva, ma anche per tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo. Sin da subito si sono messe all’opera intensificando l’azione di monitoraggio del territorio che, come amministrazione già avevamo avviato». Fiducioso nel lavoro delle guardie ambientali anche il sindaco Raffaele Ambrosca. «La presenza delle guardie ambientali rientra nell’ambito di quel programma per la sicurezza che la nostra amministrazione ha messo in campo sin dal suo insediamento – ha sottolineato il sindaco – la tutela del territorio passa anche per un’azione costante di monitoraggio. La presenza di ulteriori sentinelle rafforza il lavoro che stiamo svolgendo da quasi tra anni a questa parte».