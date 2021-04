Calze di tendenza: ecco le nuove collezioni di calzini e gambaletti Hélène Oui

Ormai da tempo, calzini e gambaletti hanno abbandonato il loro classico ruolo funzionale per aderire ai nuovi diktat della moda.

Si ripensano le forme e i materiali, con un occhio di riguardo ai colori, realizzando modelli ampiamente confortevoli, ma allo stesso tempo dal fascino indiscutibile.

Complici di questo processo, brand attenti alle nuove esigenze come Hélène Oui, realtà d’eccellenza tutta italiana che ha creato una collezione pregiata di calzini e gambaletti ispirata all’estro della moda francese.

Calzini e gambaletti: l’eccellenza di Hélène Oui

Le nuove creazioni di calzini e gambaletti Hélène Oui sono realizzate seguendo una passione che ha origine dal desiderio di esprimere se stessi.

Nascono così calzini colorati che raccontano uno stile, calze particolari che esprimono una personalità e gambaletti pratici che rispondono a un bisogno di versatilità. Il tutto, puntando sempre sul bisogno di creatività, oltre all’esigenza di indossare un capo comodo per tutto il giorno. Naturalmente, le calze di Helene OUI garantiscono un comfort a lunga durata grazie a una trama che si basa esclusivamente su filati pregiati.

Il risultato è una vasta gamma di calzini e gambaletti di alta qualità, che avvolgono le gambe senza segnare né stringere. L’eccellenza dei materiali, inoltre, è espressione di prodotti impeccabili e dai dettagli ricercati, capaci esaltare ogni look in modo elegante e femminile.

Calzini di tendenza nelle proposte di Hélène Oui

In linea alle nuove collezioni moda, che vedono nei calzini particolari una potente arma di seduzione, le proposte di Hélène Oui sono state disegnate per essere sempre sexy al punto giusto. Modelli che si ispirano alla calzetteria chic, vicini ai più moderni canoni dell’eleganza, spesso dotati di trame, pizzi o motivi in trasparenza per stupire gli altri con un tocco di personalità.

Fanno parte di questa gamma i calzini Glossy, modelli caratterizzati da un effetto glitter extra luminoso per concedersi quel tocco di glam anche nelle occasioni più formali. I calzini con i glitter sono infatti disegnati per quell’utenza che anela a sorprendere con un dettaglio prezioso, ma non vuole rinunciare alla comodità di un accessorio confortevole: modelli che spiccano, ma con l’eleganza propria di Hélène Oui, che conquista con soluzioni creative, innovative e ricercate.

Restando in tema di seduzione, Hélène Oui oggi riscrive il concetto di sensualità riprogettando il fantasmino. Merito del modello Pizzo della nuova collezione, un calzino realizzato con una rete di ricami pregiati, che non nasce per nascondersi ma per essere visto e rivisto.

Si affiancano a Pizzo, i modelli di fantasmini basic: calzini corti dotati di una trama delicata che copre il piede con eleganza e discrezione. Nella vasta gamma di proposte, ci sono poi le calze bicolor e i calzini in cotone a righe e a cuori: modelli morbidi e comodissimi per essere trendy in ogni occasione.

Più trendy con i gambaletti di Hélène Oui

Anche i gambaletti hanno un ruolo di primo piano nelle nuove concezioni moda. In un’era che punta alla ricerca di un equilibrio perfetto tra comfort e stile, i gambaletti si sono rivelati alleati preziosi, dando vita a un trend modaiolo che sembra destinato a durare ancora a lungo.

I designer di Hélène Oui hanno aderito a questa tendenza progettando gambaletti da donna di tutti i tipi: modelli pratici, eclettici e confortevoli, che garantiscono sempre una vestibilità superiore.

Tra questi, spicca ad esempio il modello Riposante, un gambaletto relax che nasce per garantire alle gambe una compressione ottimale per favorire la corretta circolazione del sangue. Hélène Oui, naturalmente, ha dotato questi gambaletti funzionali di una trama fine e ricercata che li rende piacevoli alla vista e ideali da indossare su ogni outfit.

Nelle collezioni di Hélène Oui ci sono poi i gambaletti classici, progettati con un rinforzo su punte e talloni, e i calzini in microfibra, equilibrio perfetto fra un gambaletto trasparente e una calza corta alla caviglia. In ogni caso, i calzini e i gambaletti di Hélène Oui sono tutti prodotti con la massima attenzione ai dettagli, per dare a ogni donna un supporto ottimale, in aderenza a uno stile piacevolmente chic.