Calcio a 5. Poker del Napoli nel recupero con il Bernalda

Nel recupero della diciottesima giornata con il Bernalda il Napoli conquista la ventesima vittoria in altrettanti incontri e raggiunge quota 60 punti in classifica. Finisce 4-0: nel primo tempo segnano Fortino ed Arillo, gli stessi due in ordine inverso siglano il poker definitivo. I prossimi impegni vedranno gli azzurri in quel di Taranto il 10 aprile per la penultima di campionato, dal 16 al 18 poi la Final Eight di Coppa al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

La conclusione fuori misura di Arillo è la prima chance locale. A 2’43” il magico tacco di Fortino su assist di Turmena vale l’1-0. Favoloso il raddoppio del numero 9 sul lancio di Robocop: controllo volante ad evitare Timm e sfera in fondo al sacco per il 2-0. Ci prova anche Foglia da posizione defilata, il mancino di Turmena impegna per due volte l’estremo difensore avversario. Dall’altra parte Murò si divora la rete del 2-1. Si va così al riposo.

Nella seconda frazione un altro super goal di Arillo che, servito da Ganho, trafigge Timm incrociando di prima. Il 4-0 definitivo lo offre Fortino deviando la staffilata di Turmena a 4’08”. Nel finale proprio il 17 scheggia il legno dai 10 metri.

Basile

“Ancora una volta una grande partita contro una squadra organizzatissima – dice coach Basile. – Arillo è un giocatore importante, da lui ci aspettiamo tanto e gli vanno fatti i complimenti per l’annata che sta facendo, per i goal ed i sacrifici. Coppa? Ci siamo allenati bene e daremo il massimo”.

Arillo

“Sono molto contento per questi goal – le parole di Arillo, – ma come dico sempre è più importante vincere. Ci stiamo preparando al meglio per la Coppa. Nazionale? Gruppo fantastico in cui so che è difficile avere minutaggio, ma do sempre tutto in allenamento e deciderà il mister”.

FF NAPOLI-BERNALDA 4-0 (2-0 p.t.)

FF NAPOLI: Ganho, Perugino, Arillo, Turmena, Fortino, Hozjan, De Simone, Milucci, Amirante, Chilelli, Foglia, De Gennaro. All. Basile

BERNALDA: Timm, Lemos, Murò, Bocca, Fusco, Amzil, Schacker, Zancanaro, Quinto, Saponara, Ghislandi, D’Amelio. All. Cipolla

MARCATORI: 2’43” p.t. Fortino (N), 4’10” Arillo (N), 3’53” s.t. Arillo (N), 4’08” Turmena (N)

AMMONITI: Perugino (N), Lemos (B), Ganho (N), Murò (B), Quinto (B)

NOTE: al 18’30” del s.t. Turmena (N) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Andrea Seminara (Tivoli), Ivo Colangeli (Aprilia) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)