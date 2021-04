Basket. Virtus Salerno, intervista a capitan Maggio

Negli ultimi tempi la fortuna non è stata decisamente dalla sua parte, ma nonostante alcuni problemi fisici il capitano Roberto Maggio non ha mai alzato bandiera bianca.

Anzi, proprio come accaduto anche nella prima parte della seconda fase stagionale, ha stretto ulteriormente i denti per il bene della Virtus Arechi Salerno: “Si ho stretto i denti ma ognuno di noi ha fatto esattamente la stessa cosa viste le tante difficoltà con le quali ci siamo dovuti purtroppo confrontare durante la stagione – ammette il capitano dei blaugrana -. Ora comunque grazie al lavoro eccezionale dello staff tecnico sto meglio, non resta che continuare ad allenarci con la solita costanza per prepararci al meglio in vista delle prossime partite”.

A lavoro per raggiungere il top della condizione, per Maggio e compagni il pensiero costante è il ritorno in campo con il chiaro intento di concludere nel migliore dei modi la seconda fase. Il campionato di B riprenderà l’11 aprile con la trasferta di Nardò: “Vogliamo subito voltare pagina dopo l’ultima sconfitta, sappiamo bene che non bisogna assolutamente fermarsi ma guardare avanti con il solito spirito propositivo – dice il numero ventidue -. La squadra in settimana ha dimostrato immediatamente di essere pronta a ripartire per ritrovare subito la vittoria, siamo pronti”.

In attesa di ritornare a parlare di basket giocato e di nuovi obiettivi da raggiungere, il capitano blaugrana si gode il traguardo dei 500 punti con la Virtus: “Mi fa piacere. Sono indubbiamente contento, ma sono consapevole che nasce soprattutto dai numeri della prima stagione – la conclusione di Maggio -. In questa attuale, infatti, so di aver contribuito di meno, ma sto lavorando duramente per fare sempre meglio e per dare il giusto apporto ai miei compagni”.