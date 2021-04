Basket. Napoli vittorioso a Chieti

Si conclude con una vittoria in rimonta grazie ad un grandissimo finale di partita, la prima parte della Stagione Regolare della Gevi Napoli Basket che vince al PalaTricalle di Chieti per 60-58 . Il miglior realizzatore è stato Marini , autore di 20 punti. In doppia cifra anche Monaldi, 11 per lui, ed Uglietti, 10.

Gli azzurri concludono dunque al secondo posto in classifica il Girone Rosso alle spalle della sola Forlì e partiranno con sei punti nel Girone Bianco con la seconda fase che inizierà il 25 aprile.

Coach Sacripanti, con Mayo e Parks Out, parte in quintetto con Monaldi, Marini, Lombardi, Klacar e Zerini, la formazione teatina, senza Santiangeli e Williams, risponde con Graziani, Sorokas, Sodero, Meluzzi e Bozzetto.

I primi quattro punti della partita sono di Marini, segna Sodero per Chieti, Meluzzi pareggia a quota 6 dopo quattro minuti di gioco. Si segna poco in questa fase di gara, Graziani segna per il primo vantaggio di Chieti, Marini da tre punti riporta avanti la Gevi. Entrano Uglietti e Iannuzzi, Sodero segna la tripla, Marini non si ferma realizzando in entrata. Il primo quarto si chiude sul 17-17 con la schiacciata di Lombardi e l’1 su 2 dalla lunetta di Meluzzi.

Parte bene Chieti con un parziale di 4-0 interrotto dal tap-in di Lombardi, Sorokas segna i due punti del 23-19 che costringono Sacripanti al timeout. Prova ad allungare Chieti dalla lunetta con Bozzetto, Iannuzzi trova i primi punti della sua partita, Zerini cancella con la stoppata i tentativi di Piazza e Bozzetto, Monaldi segna l’entrata del -2. Scambio di triple tra Sodero ed il Capitano della Gevi. Si va all’intervallo lungo sul 30-26 con il canestro di Mitt sulla sirena.

Segna Marini per Napoli, Bozzetto in gancio per la Lux, Meluzzi dalla media porta Chieti sul 35-28 ma ancora Marini, da tre punti, muove il punteggio Gevi. Nuovo parziale di Chieti con un 7-0 firmato Sorokas-Meluzzi-Sodero che vale il 42-31 a quattro minuti dall’intervallo lungo. Napoli non riesce a segnare, percentuali basse per la formazione di Coach Sacripanti, Uglietti rompe il parziale in contropiede. Klacar segna la tripla del -6. Il quarto si chiude sul 44-37 in favore della formazione abruzzese dopo il canestro di Piazza.

Il primo canestro del periodo è di Bozzetto, gli azzurri non riescono a segnare, 1 su 2 per Lagic dalla lunetta, Zerini segna i primi punti della Gevi per il -9 a 6 dal termine. Torna a realizzare da tre punti la Gevi con Pierpaolo Marini, fallo tecnico per Chieti, la tripla di Monaldi vale il -4 su 50-46 a tre minuti dalla fine. Gli azzurri si avvicinano ancora con cinque punti di fila di Uglietti, Zerini segna il -1 a 90 secondi dalla sirena. Scambio di triple tra Sodero e Monaldi, Uglietti dalla lunetta pareggia. Succede di tutto nell’ultimo minuto, palle perse da una parte e dall’altra, Monaldi stoppa Meluzzi in contropiede, Marini segna il +2 a 2 secondi dalla fine. Il tentativo finale di Meluzzi non va a segno, la Gevi vince ancora.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo il 25 aprile per la prima giornata della seconda fase in cui affronterà la formazione prima classificata del Girone Verde. Il calendario sarà definito al termine della Regular Season.

Lux Basket Chieti-Gevi Napoli Basket 58-60 (17-17;30-26;44-37)

Lux Basket Chieti: Piazza 2, Ihedioha 2, Bozzetto 9, Santiangeli, Sodero 16, Sorokas 6, Arnold 2, Graziani 2, Bartolucci ne, Meluzzi 14, Lagic 3,Favali 2. All.Maffezzoli.

Gevi Napoli Basket: Zerini 7, Coralic ne, Iannuzzi 3, Klacar 3, Aldi ne, Sandri, Marini 20 ,Uglietti 10, Lombardi 6, Monaldi 11,Grassi ne. All. Sacripanti.

Dichiarazione Coach Sacripanti: “E’ stata una partita contro una squadra ben allenata da Coach Maffezzoli, ottimo allenatore, molto bravo a costringere gli avversari a giocar male. Abbiamo tirato malissimo da tre punti per quasi tutta la partita, poi ne abbiamo messi tre consecutivi che ci hanno permesso di vincere la gara. Avevamo creato tiri buoni per tutto il match, sono entrati quelli più importanti. Faccio i complimenti alla squadra per non aver mollato mai ed averci creduto fino alla fine anche quando sembrava persa. Complimenti anche a Chieti perché con le difficoltà affrontate non è stato affatto facile allenarsi e scendere in campo.”

La gara Lux Basket Chieti-Gevi Napoli Basket. sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.