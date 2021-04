Aziende agricole nel mirino della criminalità organizzata, il Presidente della Commissione Antimafia Morra a Giugliano

“Sono a Giugliano per dare sostegno alle aziende agricole che soffrono gli attentati della criminalità organizzata. Sono aziende agricole come Egiziaca, Coop Sole (200 soci/aziende) che subiscono attentati dal 2018. Sono ragazzi e giovani imprenditori che nonostante le denunce continuano a subire sistematicamente furti di mezzi, devastazione ai sistemi d’irrigazione e altri danni che inducono queste aziende a non investire ulteriori risorse bloccandone di fatto l’evoluzione”. Così il Presidente della Commissione Antimafia del Parlamento Nicola Morra che si è recato in visita a Giugliano in Campania (NA) per visitare alcune aziende agricole. Con lui, il deputato 5Stelle Nicola Grimaldi.

“Aziende simili in altre regioni possono investire, innovare e crescere senza timore, qui si fa fatica a rimanere in piedi poiché quotidianamente si deve mettere mano al portafogli per ripristinare i danni subiti. È chiaro per tutti a Giugliano che vi sia un link fra la malavita organizzata e la microcriminalità ovvero fra il committente e l’esecutore materiale degli attentati. Sentirò le Istituzioni competenti per chiedere il potenziamento delle forze dell’ordine su questo territorio, oggi chiaramente sottodimensionato”.