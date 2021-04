Aversa. Trasporto scolastico sostenibile: presentato il progetto

“Oggi abbiamo inviato tutta la documentazione per partecipare ad un bando del Ministero dell’Ambiente per una mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente”. Lo annuncia il sindaco Golia.

“Decine di riunioni soprattutto a tarda sera, nei weekend e anche di notte, centinaia di questionari raccolti e analizzati, analisi della viabilità, dell’accessibilità ai plessi scolastici e dell’inquinamento prodotto dai veicoli, sono solo alcune delle svariate attività condotte dal gruppo di lavoro, ognuno ha messo le proprie competenze al servizio della città. C’è tanto lavoro, passione, determinazione, e voglia di contribuire a migliorare Aversa, dietro alla presentazione del progetto Aversa Scuolabus Elettrici. Un lavoro di squadra che in maniera contagiosa cresce ogni giorno di più. Un grazie a chi ci ha lavoroto, alle famiglie che hanno contribuito compilando i questionari, al corpo docente e ai dirigenti scolastici, ai consiglieri Angelino ed Andreozzi. Fino a qualche mese fa tutto questo era impensabile, abbiamo lanciato con questa esperienza una sana partecipazione civica di cittadini e associazioni alle progettualità e sviluppo della nostra città. Ben presto questo nuovo metodo di lavoro, che stiamo già replicando su altre iniziative verrà istituzionalizzato con il laboratorio di cittadinanza attiva in quanto la partecipazione è il valore aggiunto di questa amministrazione. Il progetto si propone grazie ad un finanziamento dell’ordine di centinaia di migliaia di euro, di istituire cinque linee di trasporto scolastico cittadino con l’acquisto di altrettanti mezzi in modo da poter raggiungere le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il carattere innovativo del progetto è rappresentato dal trasporto intermodale, da un QR code che sarà utilizzabile come “biglietto permanente” dallo studente, da scuolabus elettrici e dalla introduzione di un sistema di comunicazione statico (incontri pubblici, brochure, manifesti, email) e dinamico (App mobile, Sito web del Comune, Account Twitter e Facebook e Forum). Ora non ci resta che fare il tifo per Aversa! Passo dopo passo. Io ci credo”.