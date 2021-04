Aversa. Bagarre consiglio comunale, Romano: “Mortificata l’intera città”

“Oggi in consiglio comunale, non non stato mortificato io o il M5S, ma l’intera città e i suoi cittadini. Non è la prima volta che succede che il presidente del consiglio comunale non rispetta la mia formazione politica, anzi spesso tende a ridicolarizzarci, accusandomi di incapacità e incompetenza. Invece questa sera tutta la città si è resa conto che questo presidente non ha le capacità di gestire un assise comunale, né studia le carte”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Romajo.