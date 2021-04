Aversa. Rimpasto giunta Golia, entrano Sagliocco, Villano e Innocenti: due donne in consiglio comunale

Nominato assessore con delega alle attività produttive, affari generali e legali, polizia amministrativa, servizi demografici, rapporti con il Consiglio Comunale, cimitero. Sono le deleghe assegnate al consigliere comunale di Noi Aversani Francesco Sagliocco.



“Sono onorato per la fiducia accordatami dal Sindaco, dott. Alfonso Golia, dall’intera maggioranza e dal movimento politico Noi Aversani. Accetto quindi con entusiasmo e profondo senso di responsabilità. Consapevole delle difficoltà e preoccupazioni che affliggono in questo particolare momento storico i commercianti Aversani, vero cuore pulsante della nostra amata città, mi impegno, fin da subito, a proporre in giunta l’occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali proprio in vista delle riaperture di Aprile. Mi impegnerò con la passione di sempre per la mia Città!”.

Al gia consigliere comunale ed ex candidato sindaco Marco Villano, la nomina di Vicesindaco e Assessore con delega ai Lavori Pubblici e Urbanistica: “Ho ricevuto questa mattina la nomina: è indubbiamente uno dei giorni più importanti della vita e per questo non posso ringraziare per la stima e la fiducia il Sindaco Alfonso Golia, i gruppi politici e i consiglieri tutti di questa Amministrazione. Sono consapevole delle difficoltà che questo impegno mi porrà dinnanzi, ma vi assicuro impegno, passione, costanza e lealtà verso la mia Cittá”.

Ufficiale anche l’ingresso in gunta di Giovanni Innocenti (vicino al consigliere regionale Zannini) che avrà la delega all’istruzione e protezione civile. Completano il governo cittadino: Antonio Di Santo (Politiche Sociali), Francesca Sagliocco (Finanze), Luisa Melillo (Cultura e Sport) ed Elena Caterino (Ambiente).

Con l’ingresso in giunta di Sagliocco ed Innocenti, quest’ultimi lasceranno i banchi del consiglio comuale: entreranno Federica Turco (già vicesindaco ed assessore nella giunta De Cristofaro) e Clotilde Criscuolo.

“Da questa mattina Marco Villano, Francesco Sagliocco e Giovanni Innocenti entrano a far parte della Giunta. Ai nuovi assessori va l’augurio di buon lavoro insieme a Federica Turco e Clotilde Criscuolo che entrano in Consiglio Comunale. Da quasi due anni ci dedichiamo con cuore e passione ad Aversa e sono sicuro che con Marco, Francesco, Giovanni, Federica e Clotilde continueremo su questa strada portando avanti l’attuazione del programma attraverso la co-progettazione e co-programmazione – così il sindaco Golia dopo la nomia dei tre assessori -. Un grazie anche al Movimento 5 stelle per aver scelto di far parte della squadra con grande senso di responsabilità ed amore per la città. Senza cercare alibi, ma prendendoci le nostre responsabilità. Saranno i fatti a giudicarci. Ho scelto l’ottimismo della volontà. Sempre a testa alta e mettendoci la faccia. Passo dopo passo. Sempre e solo per il bene di Aversa”.

“Oggi è una giornata importante per la città di Aversa e per il Partito che mi onoro di rappresentare. Sono stati anni difficili per chi come noi ha sempre creduto nel vero rinnovamento dell’attività amministrativa. Il Partito Democratico è al governo della città e da oggi il nostro Sindaco Alfonso Golia oltre che dalla competente ed instancabile Assessore Elena Caterino sarà affiancato anche dal nostro vice segretario provinciale Marco Villano che ricoprirà il ruolo di vice Sindaco con delega all’urbanistica e ai lavori pubblici. Buon lavoro al mio ‘più che amico’ Marco per l’arduo compito da svolgere”. Così il segretario cittadino PD Aversa, Francesco Gatto.

“Andiamo avanti nel percorso intrapreso in questi primi due anni, durante cui non sono mancate scelte difficili e di rottura. C’è ancora tanto da fare per il risanamento della città e siamo pronti a lavorare fianco a fianco con il nuovo esecutivo. Cambiano gli attori, ma l’azione amministrativa non vedrà alcuna deviazione o cambiamento, sarà sempre guidata dal programma e dai suoi valori, che ci ha visto vincere le elezioni circa 2 anni fa con le sue priorità di azione”. Così il gruppo consiliare de La Politica che Serve, formato dai consiglieri Menale, Cesaro, Scuotri e Andreozzi – nell’esprimere il proprio in bocca al lupo agli assessori Villano, Sagliocco e Innocenti nominati oggi dal sindaco Alfonso Golia.

“Allo stesso tempo – aggiungono – esprimiamo solidarietà al sindaco Alfonso Golia per gli insulti che arrivano dai soliti noti, i quali continuano a non concentrarsi sulle azioni per i cittadini e la città, dimostrando di non essere in grado di confrontarsi su alcun punto programmatico o iniziativa se non su ruoli e posizioni alla guida della città. A costoro ricordiamo che la buona politica ci ha insegnato che esistono tre costanti: il cambiamento, le scelte e i principi, quelli che non baratteremo mai con nessuno e per niente”.