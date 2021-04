Aversa. Rimpasto giunta Golia: Sagliocco nominato assessore, Turco in consiglio comunale

Nominato assessore con delega alle attività produttive, affari generali e legali, polizia amministrativa, servizi demografici, rapporti con il Consiglio Comunale, cimitero. Sono le deleghe assegnate al consigliere comunale di Noi Aversani Francesco Sagliocco.



“Sono onorato per la fiducia accordatami dal Sindaco, dott. Alfonso Golia, dall’intera maggioranza e dal movimento politico Noi Aversani. Accetto quindi con entusiasmo e profondo senso di responsabilità. Consapevole delle difficoltà e preoccupazioni che affliggono in questo particolare momento storico i commercianti Aversani, vero cuore pulsante della nostra amata città, mi impegno, fin da subito, a proporre in giunta l’occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali proprio in vista delle riaperture di Aprile. Mi impegnerò con la passione di sempre per la mia Città!”.

Sagliocco, dopo la nomina ad assessore, lascerà i banchi del consiglio comuale: al suo posto entrerà Federica Turco (già vicesindaco ed assessore nella giunta De Cristofaro).