Aversa. Rifacimento manto stradale in Via Cirigliano: Grimaldi scrive al sindaco Golia

“Questa mattina ho scritto al Sindaco di Aversa, il dott. Alfonso Golia, per mettere in luce tutte le criticità segnalatemi sia dagli utenti che dai dipendenti dell’UT dell’Agenzia delle Entrate di Aversa. La nuova sede, collocata in Via Cirigliano n.204, si trova in una zona ben distante dal centro della città, in aperta campagna e raggiungibile solo in autonomia con la propria autovettura. Mancano la segnaletica orizzontale e verticale, i marciapiedi e la strada necessita di un immediato intervento di rifacimento del manto stradale, giacché disseminata di buche”. Così Nicola Grimaldi, deputato M5S e componente della VI Commissione Finanze.





“Oltretutto, l’area riservata al parcheggio per il personale dipendente è interamente realizzato in brecciame o pietrisco in ghiaia che di fatto rendono impossibile, per i soggetti con disabilità motoria (in carrozzina), raggiungere la sede dell’ente dall’area di sosta senza incorrere nel rischio di danneggiare o perforare le ruote della carrozzina”.