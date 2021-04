Quest’oggi la Polizia Locale, coordinata dal Comandante Stefano Guarino, hanno eseguito diversi controlli in città.

Gli agenti hanno elevato multe nei confronti di due locali ben noti: per il primo, in via Seggio, perché non vi era l’autorizzazione della seduta nel periodo covid; per il secondo, in via Belvedere, occupava abusivamente gli entrambi lati del marciapiede.