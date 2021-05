Aversa. #NonseiSola, rinnovato consiglio direttivo

Quest’oggi si è tenuto il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione “Non sei Sola”. L’associazione, attiva con uno Sportello d’Ascolto contro la violenza di genere, nasce nel 2014 allo scopo di favorire l’affermazione dell’autonomia culturale, professionale e politica delle donne, con particolare riferimento alle attività di contrasto alla violenza di genere, alla luce della assoluta pervasività con cui si sta diffondendo tale inaccettabile sopruso.

“Nel corso della riunione – fanno sapere dal direttivo – si è discusso dell’andamento dell’ultimo anno che, a causa dell’ondata pandemica, ha messo in stanby gran parte delle attività di cui l’associazione si fa portatrice. È dunque necessario un nuovo inizio, una ripartenza in grado di consolidare una realtà indispensabile per il nostro territorio”.

È stata inoltre discussa la nomina del nuovo consiglio direttivo, che quest’anno si arricchisce e in parte cambia. Le nomine sono state: Mariavittoria D’Alterio (Presidente); Teresa d’Aniello (Vice Presidente); Simona Natale (Tesoriere); Vanna De Laurentiis (Segretario); Paola De Dominicis (Consigliere). Si aggiunge inoltre una nuova figura di Referente dello Sportello d’Ascolto nella persona di Alessia Cianciulli.

“Si chiude un primo ciclo, guidato dal coraggio e dalla determinazione di Teresa d’Aniello che in questi anni, con tutte le socie, è stata in grado di realizzare sfide importanti, attraverso l’organizzazione di iniziative e eventi volti a sensibilizzare la comunità su una tematica ancora troppo in ombra – continua la nota -. La neo Presidente Mariavittoria D’Alterio ha accettato il passaggio di testimone con estremo orgoglio e senso di responsabilità “è un vero onore per me poter continuare a dare il mio contributo all’Associazione. Interpreto molto seriamente il ruolo di Presidente che ho appena accettato e farò del mio meglio per perseguire gli obiettivi dell’Associazione con la stessa dedizione di Teresa che per me è sempre stata d’ispirazione. Ricambierò con impegno e responsabilità la fiducia concessami. Ad un nuovo inizio, in bocca al lupo a tutte noi”.