Aversa. Il mistero degli auguri pasquali

Situazione incandescente anche a Pasqua al Comune di Aversa. Alcuni consiglieri comunali di maggioranza si sarebbero risentiti in quanto il Presidente del Consiglio Comunale Carmine Palmiero avrebbe organizzato gli auguri con gli impiegati comunali sostituendosi al Sindaco Golia.

“Il presidente del consiglio comunale di Aversa, continua a studiare da sindaco”: ci sussurra nelle orecchie qualche consigliere.

In verità nella giornata di ieri il Presidente Palmiero avrebbe organizzato un brindisi Pasquale con il personale al primo piano dell’edificio comunale. Secondo quando riferisce lo stesso Palmiero, è sceso quando il personale era tutto riunito ed è stato invitato anche il Sindaco che non ha potuto presenziare in quanto era a Caserta. Lo stesso Palmiero dichiara di aver portato al personale anche gli auguri del Sindaco.

Ma la maggioranza non la pensa cosi. Il “festino” sarebbe stato organizzato senza alcun rispetto istituzionale per il Sindaco e a sua insaputa. Ne sarebbero stati invitati assessori e consiglieri di maggioranza. Il tutto con stappi di spumante e colombe in barba alle norme anti covid. Insomma uno sgarbo istituzionale in piena regola da parte del Presidente del Consiglio.

A questo punto solo il Sindaco può fugare ogni dubbio precisando se è stato invitato o meno. Fatto sta che l’aria nella casa Comunale è rovente e le colombe della pace rischiano di essere impallinate peggio delle quaglie natalizie.