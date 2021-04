Aversa. M5S incontra il sindaco Golia: bilancio previsione e piano triennale opere

Il Movimento 5 Stelle Aversa è stato ricevuto stamane dal sindaco dott. Alfonso Golia per discutere della nuova fase politica che prevede l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2022 e l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020/2023.

“Il M5S ha partecipato con determinazione e convinzione alla consultazione che il sindaco dott. Alfonso Golia ha voluto indire stamane. Con altrettanta certezza si pone all’attenzione dei cittadini come forza politica costruttiva e nell’esclusivo interesse per il bene della comunità aversana – dice il consigliere comunale 5Stelle Roberto Romano -. I temi centrali della nostra agenda politica restano l’Ambiente e la Cultura e chiediamo con convinzione al Sindaco di individuare figure professionali e di alto spessore di competenza nella formulazione eventuale di una nuova squadra di governo. Uniamo le energie di questa amministrazione comunale nella lotta agli sprechi, nell’esternalizzazione dei servizi primari e nella digitalizzazione degli uffici comunali. L’acqua pubblica resta un tema imprescindibile, come la tutela dell’ambiente, collegata alle politiche energetiche e la tutela degli animali. La cultura, l’arte rappresentano la nostra identità e rientrano in una categoria di grande rilievo, essendo anche un volano per l’economia non solo aversana, ma di tuta la provincia. Aversa Millenaria sarà un’occasione unica e irripetibile. Esternalizzazione e digitalizzazione, quindi, saranno le nuove prospettive per questa città è ci auguriamo che, con una politica tesa alla risoluzione della carenza di personale, e alla sua valorizzazione, si possa avviare ad una nuova fase politica che superi la grave crisi economica scaturita anche dalla pandemia mondiale e ci faccia imboccare finalmente la fine di un tunnel e ci avvii ad una nuova stagione di rilancio per l’intero territorio”.

Sempre stamane, si è tenuto un incontro tra i consiglieri di maggioranza e l’assessore al Bilancio dott. ssa Francesca Sagliocco. Assenti l’assessore Mario de Michele e Benedetto Zoccola. Presenti gli assessori Luisa Melillo, Luigi di Santo, Elena Caterino.