Aversa. Gestione parcheggi, sindaco Golia abbandona seduta commissione: ira di Oliva

Era stata convocata per stamane la commissione affari generali per discutere la gestione dei parcheggi sul territorio normanno. Alla seduta era stata richiesta la presenza del sindaco Golia, della segretaria comuanle e del dirigente e comandante della Polizia Locale Stefano Guarino. Però poco l’inizio della discussione, il sindaco ha abbandonato la seduta.

Per il consigliere comunale di FdI, Alfonso Oliva “è inaccettabile lo stallo che mette in atto l’attuale Amministrazione. Il sindaco che abbandona la seduta dicendo che ‘questa attività esula dai compiti i consiglieri e il primo cittadino’ è completamente falso perché alla seduta erano presenti anche i suoi consiglieri di maggioranza quindi c’è qualcosa che non va. La convocazione della sua presenza, assieme alla segretaria comunale e al comandante Guarino, è un atto dovuto e leggttimo per sapere come mai non viene firmato il contratto per la gestione dei parcheggi”.