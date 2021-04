Aversa. Donate dozzine di colombe artigianali alla Caritas diocesana

In un momento di crisi per il commercio vedere un imprenditore che si dedica ad aiutare chi ha più bisogno è sempre una notizia positiva, un modello da diffondere, affinché scatti anche lo spirito di emulazione. Così nella giornata di ieri Giuseppe Oliva, proprietario della omonima cioccolateria, marchio di eccellenza della città di Aversa, ha distribuito diverse dozzine di colombe artigianali alla Caritas diocesana. La distribuzione è avvenuta anche grazie agli amici di Fratelli d’Italia, tra cui erano presenti il coordinatore provinciale Marco Cerreto, il coordinatore cittadino, Alfonso Oliva, ed i membri del direttivo Fausto Ibello, Giuseppe Carli e Pino Cannavale (nella foto).

“Devo sempre ringraziare la disponibilità- dichiara Alfonso Oliva consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d’Italia ad Aversa- la disponibilità di Giuseppe Oliva. Con lui gioco in casa, ma devo esser sincero, è sempre in prima linea e disponibile ad eventi sia legati alla città e ancor più a quelli di solidarietà. Come tutti, chi più e chi meno, stiamo attraversando un momento difficile a causa di questo maledetto Covid, che ormai dura da oltre un anno e che ci ha costretto a modificare le nostre abitudini di vita e di lavoro davvero in modo assurdo. Tutte le attività sono in notevole difficoltà ed è per questo che il gesto del patron della cioccolateria Oliva è ancora più da apprezzare. Del resto non credo che i suoi prodotti ad Aversa e anche fuori abbiano bisogno di pubblicità, vista la qualità riconosciuta non solo a livello aversano ma ben oltre provincia e regione. Noi come Fratelli d’Italia saremo sempre a fianco dei nostri concittadini, soprattutto di quelli più sfortunati. Ed è chiaro che quando qualcosa si può fare non ci tiriamo mai indietro. Portare le colombe artigianali alla Caritas non risolve certamente i problemi di tutta quella gente che è costretta per necessità a rivolgersi all’opera meritoria di don Carmine Schiavone e dei tantissimi volontari che ringrazio di vero cuore per la loro abnegazione al sacrificio per il prossimo. Ma speriamo che con questo piccolo gesto siamo riusciti a strappare un sorriso ai bambini e anche agli adulti. Abbiamo comunque constatato di persona che la colomba è stata apprezzata dagli amici che frequentano la struttura, Un momento di dolcezza. Sono sempre convinto che si può e si deve fare di più. L’importante è che ognuno dia il contributo che può”.