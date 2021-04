Aversa. Cannavale: “Aversani stanchi delle lotte intestine di una maggioranza spaccata e litigiosa”

“Subito dopo la pausa delle festività di Pasqua, Aversa deve risorgere. non possiamo permettere a questa amministrazione variopinta di tenere in ostaggio i cittadini che ormai non ne possono più di assistere ad una lotta interna ai partiti di sinistra, abbandonando le priorità per pensare solo a come fare per mettere insieme la nuova maggioranza che non ha niente a che fare con la politica, anzi mortifica chi ci crede, chi aveva posto le speranze di vedere un Aversa migliore, una città più vivibile con meno problemi, con una marcia in più, così come era stato promesso in campagna elettorale”. Cos’ Pino Cannavale, esponente di Fratelli d’Italia Aversa.

“Ormai è sotto gli occhi di tutti l’abbandono della città perché si è pensato solo a mantenere la poltrona, favorendo gli avvoltoi che non aspettavano altro. Adesso voglio vedere chi deve pagare i danni fatti ai lavoratori del mercato ortofrutticolo, quelli fatti alla ditta che ha vinto la gara delle famose strisce blu e tante altre cose che stanno venendo fuori come funghi. Non credo che i nuovi assessori abbiano le capacità di affrontare un disastro di tali proporzioni. La sezione di FdI Aversa non ci sta e non darà respiro a questa amministrazione anomala che fino ad oggi ha solo pensato di mantenersi a galla, il tutto a danno degli aversani”.