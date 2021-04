Aversa. Cannavale: “Basta con maggioranza multicolore per nulla attenta ai bisogni della città”

“Il mercato ortofrutticolo chiuso per la mancanza di un impianto antincendio. Oggi scopro che il comune di Aversa non conosce neanche da lontano che cosa significhi il rispetto delle regole. L’impianto antincendio del comune non esiste, da quello che si vede, esistono solo i bocchettoni, senza tubo e la cosa più ridicola è la mancanza dell’acqua. Se è questa la situazione, si deve chiudere anche il comune? I vigili del fuoco, così attenti, come mai non ancora hanno chiuso la casa comunale visto che l’impianto antincendio oe fuori uso?”. Lo dichiara, in una nota stampa, l’esponente di FdI Pino Cannavale.

“Possibile che abbiamo un’amministrazione che pensa solo a fare comunicati stampa, di cose che sistematicamente rimangono solo comunicati inutili? Credo che i cittadini ormai sono stanchi di essere presi in giro da questa maggioranza multicolore che pensa solo a sistemare le richieste dei nuovi amministratori che per il bene di Aversa chiedono solamente nuove poltrone come premio”.