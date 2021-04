Aversa. Bagarre consiglio comunale, Santulli: “Il Sindaco sfiduciato tenta di rimanere attaccato alla poltrona”

“Stiamo assistendo, come ho detto ieri in Consiglio, a schifezze mai viste prima d’ora. Il Sindaco sfiduciato, tenta con ogni mezzo di rimanere attaccato alla poltrona”. Così il consigliere comunale Paolo Santulli.

“In relazione agli attacchi pretestuosi mossi al Presidente del Consiglio Comunale ritengo opportuno fare chiarezza: ho partecipato alla Commissione bilancio in preparazione del Consiglio Comunale e ci sono stati sottoposti, regolarmente, i debiti fuori bilancio che sono stati posti all’ordine del giorno del Consiglio. Nessuno ci aveva informati che il debito maggiore era stato modificato, ne, tantomeno, siamo stati informati prima o durante il Consiglio. Era l’Assessore che, a conoscenza dei fatti, avrebbe dovuto segnalare la variazione. Ci sono state oltre tre ore di Consiglio prima di giungere a quella discussione, possibile che la dott. ssa Sagliocco non abbia chiarito in tempo e ritirato l’ordine del giorno? Il Presidente Palmiero stila gli ordini del giorno in base alle comunicazioni che riceve. Se fosse stato informato, come del resto noi della Commissione, certamente non avremo perso tempo, l’argomento sarebbe stato cancellato o rivisto. Purtroppo, i malevoli, raccontano che il carrozzone non è ancora stabilizzato, manca un posto per accontentare le new entry, e mirano a togliere la presidenza a Palmiero. Altro che il bene della Città, come dicono sempre, badano solo a far tornare i loro conti”.