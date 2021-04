Aversa. Assembramenti, Golia: “Fallimento totale sul controllo concreto della città”

“L’episodio di ieri che ha visto la protesta di una commerciante di Via Roma (guarda qui), rappresenta in modo tristemente veritiero il difficile momento che stiamo vivendo. Oramai il commercio è al collasso e, i continui dpcm creano non poca confusione tra chi deve operare già in un momento delicato. Nel micro, in città, oramai abbiamo una situazione al limite del normale, dove non ci sono indicazioni serie da parte di questa amministrazione nella gestione della emergenza, giustificando il tutto dicendo che la responsabilità è degli organi di sicurezza provinciali. Intanto, la città viene letteralmente presa d’assalto nei fine settimana e totalmente in balia dell’anarchia; le ordinanze flop, firmate solo per fare un po’ di scena, rappresentano il fallimento totale sul controllo concreto della città”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale di minoranza, Gianluca Golia.

“Le vie d’ingresso sono invase da file di auto provenienti dai paesi limitrofi senza che ci sia una seria regolamentazione e controllo! Oramai è una realtà consolidata quella che tutti possono fare quello che vogliono in città e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti tranne, forse, della maggioranza, impegnata nel far finta che tutto vada bene e che tutti i problemi vengano risolti con qualche piantina. Sarebbe opportuno che si cambi passo e che si facciano rispettare le regole se davvero si vuole che episodi come quelli di ieri non si acuiscano. Non si può pretendere di imporre le regole quando per mesi, le stesse, non sono state fatte rispettare!”.