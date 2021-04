Assembramenti, Fiorenzano: “Fallimentare gestione controlli forze dell’ordine”

“Dare contro le forze dell’ordine non è la soluzione ma non si può non comprendere come si sentano deluse e derise tutte le attività commerciali dalle stesse. Dall’8 marzo siamo in zona Rossa e i controlli avvengono in modo random e senza ragion di logica”. Lo dice il consigliere comunale Pasquale Fiorenzano in un post Facebook.

“Attività martoriate ed attività lasciate libere di fare il cavolo che gli pare. Attività chiuse perché i dati non migliorano ma non ricevono sostegno alcuno. Le multe vanno fatte agli utenti. Invece per incapacità si multano le attività. In attività dopo che ha predisposto tutti i protocolli di sicurezza dovrebbe mettersi fuori a gestire l’ordine pubblico? Ma non siate ridicoli! Personalmente trovo fallimentare l’operato in materia di controlli e sanzioni di tutte le forze dell’ordine e questo giorno dopo giorno ha causato la sensazione che tutti potessero tutto. Questo per i commercianti chiusi è inaccettabile. Se lo Stato ha deciso di mollare, allora riaprite tutto e ognuno si salvi con scienza e coscienza”.