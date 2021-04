Aggredisce i poliziotti in Piazza Santa Maria la Nova: denunciato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Santa Maria la Nova per la segnalazione di assembramenti in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un gruppo di persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga mentre uno di essi, fermato per il controllo, ha iniziato a dare in escandescenze. L’uomo, infatti, ha colpito con calci e pugni dapprima gli operatori e, successivamente, l’auto di servizio danneggiandola fino a quando, grazie al supporto delle pattuglie del Commissariato Dante e dell’Ufficio Prevenzione Generale, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. F.D.M., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, ed è stato altresì sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio a Portici, hanno notato in largo de Lauzieres tre giovani che, alla loro vista, si sono dati alla fuga. I poliziotti, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato uno di loro trovandolo in possesso di 0,51 grammi di marijuana; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno trovato uno dei giovani che erano riusciti a fuggire identificandolo come il fratello del fermato e rivenendo, in un armadio, un barattolo contenente 211 grammi circa di marijuana e 2 bilancini di precisione. I due fratelli, di 19 e 17 anni, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché circolavano senza giustificato motivo.

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Garibaldi hanno notato una persona che chiedeva aiuto e un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga. I poliziotti, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Decumani, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e bloccato in via Silvio Spaventa accertando che aveva sottratto il telefono cellulare della persona con cui si trovava poco prima. Gennaro Sorgente, 26enne di Pollena Trocchia destinatario della misura dell’avviso orale, è stato arrestato per rapina aggravata, mentre il telefono è stato riconsegnato al proprietario.

Invece ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Compagnia Carabinieri Napoli Stella e personale della Polizia Municipale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Mobile e del X Reggimento Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Garibaldi e nelle strade limitrofe. Nel corso dell’attività sono state identificate 135 persone, di cui 61 con precedenti di polizia, e controllati 48 veicoli; inoltre, con il supporto dei Carabinieri del NAS, è stato sanzionato amministrativamente un esercizio commerciale per un totale di 1500 euro e sequestrati 60 prodotti ittici e carnei per mancanza dei requisiti di tracciabilità. Infine, personale dell’Asl NA1 ha sottoposto a controllo 20 esercizi commerciali elevando sanzioni amministrative per un totale di 4800 euro ed ha disposto una sospensione di attività, due sequestri penali di 20 kg di prodotti surgelati e di 20 kg di pesce e carne e un sequestro sanitario di 12 kg di pane.

Rione Traiano: arrestata una coppia di spacciatori

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio due persone che, con fare circospetto, entravano in un condominio e le hanno seguite. I poliziotti, una volta all’interno, hanno sorpreso in un terraneo un uomo che stava vendendo della sostanza stupefacente ai due acquirenti appena entrati e una donna seduta dietro un tavolo.

Gli agenti, con non poche difficoltà, hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 140 euro e hanno rinvenuto sul tavolo un involucro con 5 grammi circa di cocaina e un altro con 0,5 grammi circa di marijuana, mentre la donna è stata trovata in possesso di 160 euro; inoltre, all’interno del terraneo hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un coltello da cucina, diverso materiale per il confezionamento della droga e un sistema di videosorveglianza che inquadrava l’esterno dello stabile e lo hanno sequestrato. Raffaele Cuneo, 22enne napoletano con precedenti di polizia, e B.D.N., 23enne napoletana, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato altresì arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.