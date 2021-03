Wedding in Campania, Italia Viva a lavoro per sostegni al comparto

«Con i colleghi del gruppo regionale di Italia Viva stiamo preparando una proposta di legge che possa venire incontro alle esigenze del comparto del wedding che rischia il collasso a seguito della pandemia. A tutti gli operatori che questa mattina hanno manifestato a Caserta va tutta la mia solidarietà per il difficile momento che stanno vivendo come settore. Il 2020 è stato un anno saltato per il mondo che lavora intorno alle cerimonie e, certamente, non possiamo permettere che accada lo stesso per il 2021. Stiamo valutando un sistema di ristori che possa realmente aiutare le aziende a superare questo momento di difficoltà e dei criteri che possano dare certezze sulla ripresa delle attività conciliando le esigenze di sicurezza e di salute pubblica con quelle economiche degli operatori». Lo dichiara il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.

«Va precisato che le strutture per cerimonie hanno dimensioni molto ampie che ben possono soddisfare le esigenze di distanziamento che le norme di sicurezza impongono. Va altresì evidenziato che, intorno al wedding gira un mondo enorme che dà lavoro a tantissime persone. Sotto la generica dicitura wedding, infatti ruotano ristorazione, ville, bomboniere, parrucchieri, estetisti, l’abbigliamento, i fotografi, gli artisti e tante altre attività ancora che, nell’ultimo anno, sono state impossibilitate a lavorare. E’, per questo motivo, indispensabile tracciare una strada certa che consenta a tutte queste figure di poter tornare a lavorare a strettissimo giro, tenuto conto che, la stagione delle cerimonie è alle porte».