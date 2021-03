‘Virus e vaccini’, CasaleLab intervisterà il ricercatore Gennario Iaconis

Da un anno a questa parte CasaleLab ha seguito con attenzione le vicende legate al Covid – 19, provando a diffondere con attenzione e serietà le regole e le restrizioni emanate dal Governo e dalla Regione. Con spirito di solidarietà e di associazionismo hanno organizzato iniziative a supporto della collettività unitamente ad incontri social come, ad esempio, i weekend della cultura e il nostro Corso di Cittadinanza Attiva.

“Siamo consapevoli che una buona, sana e corretta informazione richiede approfondimento ed analisi soprattutto quando il tema in oggetto è la salute pubblica – fanno sapere dall’associazione cittadina -. All’uopo, infatti, da qualche settimana, ci siamo adoperati per l’organizzazione di un incontro in diretta Facebook e Youtube, riguardo il SARS – CoV-2. Riteniamo che il tema, delicato e sensibile, richieda l’intervento di chi ha maturato, nel corso degli anni, specifiche competenze scientifiche e professionali tali da poter chiarire alcuni dubbi, tra quelli più comuni, sia riguardo il Covid – 19 e sia rispetto all’unico strumento che abbiamo per abbatterlo: il vaccino. Infatti, a quanto sopra descritto seguirà, sulla nostra pagina Facebook e Youtube, un’intervista sul tema, Domenica 21 marzo 2021 alle ore 18.30, al dott. Gennaro Iaconis, ricercatore associato presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Cambridge”.

Nato e cresciuto nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, Gennaro si laurea in Biologia all’ Università Federico II. Dopo una consistente pausa e una lunga Odissea, approda all’Imperial College di Londra (Regno Unito) dove per motivi del tutto casuali entra per la prima volta a contatto con il semplicemente complesso mondo dei virus. Durante un Master in Medicina Molecolare, studia la RNA polimerasi del virus dell’influenza. Scoccato il colpo di fulmine decide quindi di intraprendere un dottorato in Virologia. In una collaborazione tra l’Università di Liverpool e il Pirbright Institute (Regno Unito) studia i meccanismi che regolano la zoonosi del Rotavirus, quel meccanismo che permette al virus di passare da una specie animale all’uomo. Conseguito il Dottorato, si sposta a Cambridge (Regno Unito) e la sua attenzione si focalizza su virus che infettano esclusivamente l’uomo. Al momento studia i fattori di restrizione del HIV, l’agente eziologico dell’AIDS.