Villa di Briano. Nuova auto di servizio per la Polizia Locale

Una nuova auto di servizio per il Comando di Polizia Municipale di Villa di Briano. “Il ringiovanimento del parco mezzi comunale era necessario. L’unica auto disponibile in precedenza era ormai malridotta. Già da qualche anno abbiamo dotato gli ex-LSU di un mezzo nuovo ed efficiente e l’acquisto della nuova automobile per il Comando di Polizia Municipale è solo il primo passo – dice il primo cittadino Della Corte -. La Polizia Municipale opera per la sicurezza dei cittadini ed è necessario dotarla degli strumenti utili. Abbiamo installato un efficiente sistema di videosorveglianza nei mesi scorsi e computer efficienti. Inoltre la Polizia Municipale partecipa a tutte le manifestazioni pubbliche, in presenza di autorità e rappresenta pertanto un biglietto da visita del paese. Stiamo percorrendo più strade progettuali che vedranno finalmente, dopo tanti anni, l’assunzione di nuovi agenti, assolutamente necessari a gestire un comune di circa 7000 abitanti e 7 km quadrati. L’organico di 2 unità è a dir poco sottodimensionato. Come avete ormai imparato a conoscerci, la nostra azione è cadenzata ma inesorabile, ottenendo cambiamenti per il paese solidi e duraturi”.