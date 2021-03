(VIDEO) Covid, De Luca: “Che errore non produrre i vaccini in Italia”

“Quella di ieri è stata una giornata triste: abbiamo ricordato le 100mila vittime dell’epidemia da Coronavirus. Abbiamo respirato smarrimento e tragedia. Abbiamo rivisto la condizione di solitudine di chi è stato in isolamento”. Così il presidente De Luca nella consueta diretta social del venerdì.

“La cosa principale da decidere era quella relativa alla produzione in Italia dei vaccini. E’ stato il principale errore del Paese. Quando si è in guerra bisogna correre e non preoccuparsi dei formalismi. AstraZeneca? Anche in Campania riprendiamo la campagna di vaccinazione. Non abbiamo avuto effetti di particolare rilievo. Dunque, dobbiamo procedere. So che ci sono ancora preoccupazioni ma dobbiamo procedere usando la ragione”.