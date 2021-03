(VIDEO) Aversa. Giornata memoria vittime covid, corona di fiori al cimitero comunale

Oggi è la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia di Covid-19, come stabilito dal Parlamento per legge, da quest’anno il 18 marzo diventa la data per commemorare gli oltre 100 mila italiani che hanno perso la vita per il Covid-19.

Il sindaco Golia ha deposto una corona di fiori al cimitero comunale: “Un anno di sofferenza, dolore e lutti che ci segnerà per sempre. Al Cimitero per ricordare tutte le vittime del Covid con un minuto di raccoglimento e una preghiera. Alle 12 tutti gli uffici comunali si fermeranno per onorare chi non c’è più”.