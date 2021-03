Vaccini, Nonno: “De Luca chieda disponibilità a basi USA in Campania per forniture”

“Capisco la provocazione del Presidente De Luca sulla questione vaccino Sputnik e ben venga se serve a smuovere un pò le acque velocizzando gli approvvigionamenti nella nostra regione, ma credo che si possa, in maniera più pratica, chiedere aiuto ai nostri alleati storici, gli Stati Uniti, recependo da loro la disponibilità di far arrivare, acquistandole direttamente come Regione, dosi del vaccino Pfizer presso le basi americane presenti sul nostro territorio, che in Campania sono ben tre. L’ospitalità storica che diamo all’esercito americano potrebbe essere così ricambiata, in una fase nella quale i vaccini sembrano scarseggiare, specie all’interno del territorio UE”. È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia.