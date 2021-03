Teverola. Nel 2020 la raccolta differenziata ha raggiunto il 62,90%

Sono stati resi pubblici i dati della Raccolta Differenziata da Legambiente in riferimento ai dossier “I comuni ricicloni – XVI Edizione”. I dati sono i seguenti: nel 2020 la differenziata a Teverola si aggira intorno al 62,90%.

“Qualche punto in meno rispetto al 2019 e non va bene, ma mi rendo conto che, per le numerose bonifiche fatte lungo le strade periferiche, il tonnellaggio della frazione del secco residuo è aumentata – dice l’assessore alle politiche ambientali Alfonso Fattore -. Questo è il lavoro che premia non l’Amministrazione ma i cittadini che fanno quotidianamente la propria parte. Un dato che per l’anno in corso deve sicuramente aumentare, anche grazie ad un servizio che sarà sicuramente migliorato (in vista della nuova gara) e grazie ad una più oculata attenzione nei confronti dei furbetti con l’ausilio delle videocamere e/o controlli. Possiamo farlo! Per onestà intellettuale: i dati tracciati sono buoni anche alla luce del lavoro svolto, per quel che riguarda la raccolta differenziata, dai miei predecessori”.