Tentato omicidio a Pomigliano, arrestato esponente del clan Ricciardi

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna (Na) hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di CIPOLLETTA Francesco (pluripregiudicato, esponente dell’emergente clan RICCIARDI, operante nel quartiere 219 di Pomigliano d’Arco), ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di armi aggravati dalle modalità mafiose.

L’emissione della misura cautelare consegue alle indagini svolte della Sezione Operativa del Nor della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna – avviatesi all’indomani dell’agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto in Volla (Na) il 01.09.2017 in danno del pregiudicato CICCARELLI Danilo (36enne, ritenuto esponente del clan camorristico “MASCITELLI” di Pomigliano d’Arco e Castello di Cisterna) – che hanno permesso in particolare di:

– ricostruire le dinamiche consumative dell’evento (addivenendo all’identificazione di due dei tre autori materiali): nella circostanza, la vittima, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, veniva affiancata da altro veicolo con a bordo tre soggetti che esplodevano al suo indirizzo 7 colpi di pistola, tutti andati a segno all’altezza del torace e degli arti superiori;

– appurare che detto episodio era maturato nello scenario di conflittualità e contrasto per il controllo del territorio e delle “piazze di spaccio” tra esponenti del suddetto clan “MASCITELLI” e l’emergente clan RICCIARDI – operante nel quartiere “219” di Pomigliano d’Arco – promosso e guidato dalla pregiudicata RICCIARDI Teresa.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano a disposizione dell’AG.