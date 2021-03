Strade dissestate e caditoie otturate, Cantile ed Abbruzzese puntano dito contro l’Amministrazione

I consiglieri comunali di minoranza Cantile ed Abbruzzese nella loro diretta del venerdì “on the road” hanno acceso i riflettori sull’impraticabilità di alcune strade del centro: “E’ impensabile che nel 2021 nel centro città i pedoni rischino di inciampare, e farsi del male, a causa dei dislivelli del manto stradale” e sulle caditoie hanno aggiunto “come si è arrivati a questo punto? perché Il Comune non verifica il regolare rispetto del capitolato dei servizi di igiene ambientale? Ricordiamo all’amministrazione che la ditta affidataria del servizio deve occuparsi anche della pulizia manuale delle strade e delle aree pubbliche nonché della pulizia e dello spurgo di almeno 1500 caditoie stradali con tanto di rilievi fotografici”.

Sulla questione decoro urbano se da un lato hanno rappresentato il degrado nella zona adiacente l’ufficio ex pretura (altezza cabina Enel), dall’altro hanno accolto con piacere l’interdizione al traffico di una strada alle spalle del Bar Gallery per fronteggiare una problematica molto sentita in quella zona. Sul fronte progetto “nurse at home” costato € 8.000,00 in 30 gg alle casse dell’Ente, è ancora polemica: “il Sindaco non ha ancora rilasciato gli atti richiesti” hanno fatto sapere i due consiglieri.