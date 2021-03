Serve bevande al banco, titolare sanzionato e locale chiuso

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato servizi tesi all’applicazione delle normative anti Covid-19 nella zona del lungomare Caracciolo, via Partenope, piazza dei Martiri e dei “baretti”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 175 persone, di cui 7 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina e perché circolavano fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo; hanno controllato 13 veicoli, sottoponendo un motociclo a sequestro amministrativo e contestato 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo, elevando sanzioni per un totale di 8.500 euro.

Nella stessa serata, i poliziotti del Commissariato Ponticelli, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Bartolo Longo per la segnalazione di assembramenti all’interno di un bar.

Una volta sul posto, sono entrati nel locale in cui hanno sorpreso 4 persone intente a consumare bevande al banco e le hanno sanzionate, con il titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19, disponendo la chiusura del locale per un giorno.