San Giorgio a Cremano. In distribuzione oltre mille uova pasqua e colombe artigianali alle famiglie in difficoltà

Uova di Pasqua e colombe artigianali realizzate in terre confiscate alla criminalità, consegnate ad oltre 1100 famiglie sangiorgesi. E’ l’iniziativa dell’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno nei confronti dei concittadini in difficoltà economica. Un’ ulteriore misura di sostegno a cui seguirà subito dopo Pasqua, anche la consegna di pacchi con generi alimentari. Le famiglie destinatarie sono le stesse nel periodo di Natale hanno ricevuto i buoni spesa. L’acquisto di tali generi alimentari è finanziato con i fondi residui dei bonus natalizi, pari a 70 mila euro; somma la cui spesa è vincolata da un’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per il contrasto dell’emergenza alimentare dovuta alla crisi da Covid-19;

Ad occuparsi della distribuzione, i volontari di Protezione Civile che sono partiti questa mattina, consegnando le prime centinaia di “dolci e cioccolato”, affinchè possano arrivare in tempo per le festività pasquali.

Si tratta di un’altra misura importante che, dopo quelle di Natale (bonus spesa e bonus per acquisti), d’accordo con l’assessore Giuseppe Giordano, si propone di dare nuovamente aiuto alle famiglie sangiorgesi e nello stesso tempo conferma che l’amministrazione non intende lasciare alcuno solo, ma al contrario accompagna i cittadini in questo periodo difficile, ascoltando le necessità e provando ad interpretare i bisogni della comunità.

“In questo lungo periodo di emergenza e con la conseguente difficoltà economica che ha colpito molte famiglie – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – abbiamo cercato di far sentire ai nostri concittadini che non sono soli e abbiamo cercato di soddisfare le esigenze di coloro che appartengono a varie categorie, investendo risorse e programmando le azioni da intraprendere per lo sviluppo sociale della nostra comunità”.

E’ dall’inizio dell’emergenza infatti che l’amministrazione offre misure di sostegno economico a chi ha subito la crisi. In particolar modo, solo da Natale ad oggi, sono stati consegnati bonus spesa e buoni per gli acquisti di Natale, acquistati oltre 300 tablet per consentire agli alunni che non possiedono strumenti tecnologici, di seguire le lezioni in Dad come tutti gli altri; dati bonus alle famiglie dei nuovi nati per sostenere i neo genitori colpiti dalla crisi; distribuiti oltre mille saturimetri che sono stati consegnati alle famiglie in difficoltà, e con il progetto ITIA, sono stati donati anche 100 kit con misuratori di pressione, saturimetri e termoscanner a chi è positivo al covid e in difficoltà economica per consentire di monitorare il proprio stato di salute anche a distanza.

“L’emergenza sanitaria ha sicuramente evidenziato nuovi bisogni e accentuato le disuguaglianze – conclude Giordano creando ulteriori esigenze a cui bisogna dare risposte concrete e risolutive. Con il Sindaco Zinno stiamo procedendo in questa direzione, agendo a 360 gradi per sostenere ma anche per infondere fiducia verso il futuro”.