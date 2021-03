Rider a bordo di scooter ricettato e partita di calcetto in zona rossa: continuano i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Casavatore e Arzano. Durante il servizio sono stati effettuati numerosi controlli in vari punti delle due città ed eseguiti posti di controllo nelle aree più sensibili. Arrestato per furto aggravato Marco Dario, 42enne di Casoria già noto alle ffoo. E’ stato sorpreso a rubare in un supermercato di Via Napoli una bottiglia di champagne e una di liquore. La refurtiva è stata restituita, il 42enne sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. 8 le sanzioni amministrative per violazioni alla normativa anti-contagio. Durante il servizio sono stati controllati 60 veicoli e 86 persone, sottoposti a sequestro 4 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.

Continua l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare nel controllo del territorio, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Nella città stabiese e nei comuni limitrofi identificate 140 persone e controllati 74 veicoli. 17 le sanzioni covid notificate nei pressi del Campo Sportivo di Lettere: 12 di loro erano impegnati in una partita di calcetto. 7 i minorenni coinvolti. Denunciato per ricettazione il rider di una pizzeria di Gragnano perché sorpreso alla guida di uno scooter senza targa e con numero di telaio ribattuto. Il veicolo, fermato durante un posto di controllo a Castellammare di Stabia, è stato sequestrato.

Numerosi i posti di controllo e le perquisizioni effettuate. Nella città stabiese 10 le persone multate perché assembrate sul lungomare. Un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso in Via Alcide De Gasperi, ancora nella città stabiese: per lui una denuncia in stato di libertà. Dovrà rispondere di guida senza patente un 31enne di Boscoreale, sorpreso in città a bordo di uno scooter e senza che avesse alcun titolo abilitativo. Due le persone denunciate per furto di energia elettrica: titolari di una rivendita di gol domestico, avevano manomesso il contatore affinché rilevasse consumi falsati.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Domenica delle Palme di controlli a Melito. E’ in corso in queste ore un servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli e condotto dai militari della compagnia di Marano di Napoli. Posti di controllo e perquisizioni nelle aree ritenute più sensibili. a poche ore dall’inizio del servizio sono state già sanzionate 12 persone per violazione alla normativa anticontagio. Denunciato un 31enne per guida senza patente. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno individuato un capannone di circa 100 metri quadri al cui interno sono state trovate centinaia di parti meccaniche e di carrozzeria di veicoli di varie marche e modelli. i militari hanno accertato che parte di essi fosse provento di furti denunciati nei mesi scorsi in provincia di Napoli. Il locatario della struttura, risultata abusiva, è stato denunciato per ricettazione. l’intera area con annessa officina meccanica è stata sequestrata.