Prenotazione vaccinazione over70 Campania, Codacons: “Piattaforma in tilt: solite inefficienze”

La piattaforma telematica per le adesioni alle vaccinazioni per gli over 70 della regione Campania è aperta e “subito si manifestano le solite inefficienze. Il sistema subito si blocca e non viene spedito L’OTP e la registrazione non si completa. Centinaia di Campani bloccati in casa da questa mattina per cercare di inserire se stessi, i genitori o i nonni”. Lo afferma l’Avv. Marchetti vicesegretario nazionale del Codacons.

“È un disastro – continua l’avvocato Marchetti – immaginiamo l’apprensione e l’ansia per queste famiglie. Ma che ne sarà per quegli over 70 incapaci di usare un PC? È veramente una cosa vergognosa costringere gli anziani a passare ore dinanzi al computer per avere un codice otp, per il vaccino basterebbe mandare una comunicazione utilizzando tutti gli elenchi delle anagrafi territoriali, oppure si potrebbero contattare le compagnie telefoniche e spingerle ad inviare sms su come quando e dove vaccinarsi. La cosa grave è che non si è pensato a quelle migliaia di persone anziane che purtroppo non hanno nessuno, quando si vaccineranno nel 2050?”.