Parete. ‘Troppa gente in strada’, stretta del sindaco: chiusura anticipata dei bar

“Vista la grave situazione epidemiologica e considerato il comportamento di alcuni che continuano a stazionare nelle piazze e fuori ad alcuni esercizi, ho deciso di sottoscrivere un’ordinanza dove dispongo a partire da domani la chiusura dei bar alle ore 14.00 nelle giornate di sabato e domenica per tutta la durata della zona rossa. Le prossime settimane saranno determinanti”. Ad annunciarlo è il sindaco Pellegrino.

“È l’ultimo sforzo in attesa del vaccino e del caldo. Usciamo solo per esigenze primarie. Comprendo le difficoltà economiche e psicologiche di ognuno e vi posso garantire che le vivo anche io, ma ora più che mai non sono consentiti rilassamenti. Stringiamo i denti, poche settimane e rivedremo la luce in fondo al tunnel. Non molliamo!”.