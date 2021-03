Olimpiadi di filosofia, il Liceo Jommelli di Aversa alla selezione regionale

Sarà presente anche il Liceo Jommelli di Aversa alla prova regionale per le Olimpiadi di Filosofia che si terrà domani, in modalità on line sincrona sulla piattaforma Philolympia. Sono quattro le studentesse selezionate: Rachele Castellano (IVDL) e Raffaella Graniero (VDL) per la prova in lingua italiana, Concetta Capozzi e Sara Iacovelli, entrambe frequentanti la VDL per la prova in lingua inglese. Le alunne sono state selezionate al termine di un corso di preparazione tenuto dalle docenti Lisa D’Alise (referente del progetto), Patrizia Panaro e Enza Picone (coordinatrice del dipartimento) che si è concluso con una prova di scrittura di un saggio filosofico. La commissione d’Istituto, allargata alla docente di lingua inglese Nunzia Vannata, ha proposto alle alunne quattro tracce per i vari ambiti: teoretico, gnoseologico, etico-politico ed estetico.

“E’ un’iniziativa che mi sta molto a cuore – commenta la Ds Rosa Celardo – perché la filosofia è una disciplina che consente agli alunni di sviluppare l’autonomia di giudizio, l’argomentazione critica e razionale e di affinare le capacità di confronto tra tesi diverse e di originalità ideativa ed espositiva. Alle docenti e agli alunni che, nonostante questo periodo difficile, hanno, con entusiasmo, portato avanti il progetto va il mio plauso”.

Le Olimpiadi di Filosofia sono organizzate dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia e con il supporto del Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino. La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.