Lusciano. Nasce l’associazione ‘RipartiamoDaQui’

‘RIPARTIAMODAQUI‘: è il nome dell’associazione appena nata a Lusciano. Ne fanno parte: Luigi Abate (ex coordinatore di FdI) Antonio Russo (detto Cocco), Antonio Russo (detto Mecc), Rossella Mottola, Benito Tortino, Saverio Sarracino, Vincenzo Abbatiello, Raffaele Cioffo e Carmine D’Agostino.

“La percezione di una profonda distanza dei cittadini dalle vicende comunali è stato il motivo che ci ha portato ad impegnarci nuovamente, e a costituire un’associazione: RIPARTIAMODAQUI. Dalla distanza, e dalla ‘’strafottenza’’ non può nascere nulla di buono per le nostre comunità! I tanti mali, che ancora affliggono il nostro territorio possono essere sconfitti solo nel segno della speranza, che non è attesa fiduciosa, ma partecipazione operosa di tanti – fa sapere la neoassociazione cittadina -. E’ anche per incoraggiare, con concretezza, queste nuove energie, o di spronare energie mai sopite, che la nostra associazione vuole da oggi aprire al dialogo con la cittadinanza, nell’auspicio di un reale rinnovamento di idee e pratiche amministrative finalizzato al buongoverno delle città. Ma, innanzitutto, essa vuole significare un forte appello a una partecipazione “di cittadinanza”, come basilare impegno civile, che si realizza intanto chiedendo solo provvedimenti d’interesse comune, e mai favori personali. In più, essa comporta l’impegno a penalizzare chi si mette evidentemente in gioco solo per occupare spazi di potere, e non per promuovere davvero gli interessi della comunità. Riteniamo che per costruire una squadra vincente l’unica strada percorribile e credibile sia affidarsi a regole e criteri condivisi, senza protagonismi sterili, e, soprattutto non abbandonarsi a scelte di comodo. E per le prossime elezioni quest’associazione valuterà la migliore proposta politica con la premessa fondamentale che Amministrare le città non deve mai più diventare il privilegio di pochi ‘addetti’ ai lavori, a volte inchiodati sulle poltrone per decenni. L’interesse generale restituirà il valore del voto ai cittadini”.