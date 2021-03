Lusciano. Lavori via Marchesi – via Marconi, IV: “Orrori che condizioneranno viabilità, vivibilità e sicurezza”

E’ in corso la riqualificazione della viabilità in via Marchesi ed un tratto di via Marconi con la creazione di parcheggi e modifiche del senso di marcia.

“Indifferentemente della decisione politico-amministrativa, riteniamo doveroso di intervenire e rappresentare degli “orrori” in corso che condizioneranno non solo sulla viabilità ma anche sulla vivibilità e sicurezza dei luscianesi – fanno sapere dalla sezione di Italia Viva Lusciano -. Andando per ordine, su via Marchesi, un’arteria importante di Lusciano, prima c’era il doppio senso di circolazione, ora, si intravede il senso unico. A preoccuparci sono le “ironie” che si ascoltano in paese relative alla larghezza degli stalli di parcheggio parallelamente alla carreggiata, poiché, sembrano inferiore alla misura minima prevista invadendo la banchina stradale, nonché, di uno stallo per diversamente abile in corrispondenza all’entrata nel complesso dell’istituto comprensivo, mettendo a rischio la sicurezza stradale e pedonale”.

via Marchesi

via Marconi

“Comprendiamo la scarsa esperienza dell’assessore Renato Mottola anche se, in altri tempi e non ancora in politica – commenta Luciano Dell’Aversano Orabona – ricordo l’ottima preparazione ad un’argomentazione simile relativa a via Taranto. Nonostante tutto, noi di Italia viva, considerando i vari esercenti ci permettiamo di consigliare all’assessore di pensare ad un adeguato spazio per lo scarico merce e non capiamo la brillante idea di creare degli stalli in prossimità dell’intersezione tra via Marchesi e via Marconi in contraddizione con l’articolo 158 del cds. Un indirizzo politico da ‘Gabibbo’. Se da un lato giustifichiamo l’assessore Mottola per la scarsa esperienza, dall’altra parte, precisamente sul tratto di via Marconi, non giustifichiamo il silenzio del sindaco Nicola Esposito che da veterano ed esperto in materia, indifferentemente dal doppio senso o senso unico, di omettere la segnaletica orizzontale (striscia continua) con il divieto di sorpasso ad ambi i sensi, perché, probabilmente, uscirebbe fuori il stratagemma e rendendo “illegale ed impossibile” la doppia circolazione. A nostro avviso, una furbizia concordato dalla politica e dall’ufficio tecnico per cercare di rimediare ai malumori dei cittadini evitando, forse, di mettere in discussione il proprio consenso elettorale. Invitiamo il Sindaco Nicola Esposito la sua giunta di evitare di gestire anche la viabilità con la stessa disinvoltura con cui gestiscono la cosa pubblica e dimostrare di essere all’altezza del compito per cui si sono candidati assumendosi le proprie responsabilità evitando di distrarre l’opinione pubblica scaricando le colpe sugli altri e, ancora una volta, di prendere in giro quei pochi luscianesi che ancora seguono quanto accade nel loro paese”.