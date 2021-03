Lotto, estrazione di giovedì 11 marzo 2021

Appuntamento fisso per milioni di persone, ogni martedì, giovedì e sabato, a partire dalle ore 20, vengono estratti i numeri del gioco del Lotto per undici ruote: Bari, Cagliari, Firenze Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale. Per controllare eventuali ambi, terni, quaterne e cinquine, segui le estrazioni del lotto di ieri per scoprire i numeri vincenti al lotto.

Ecco i numeri estratti nella seconda estrazione della settimana,giovedì 11 marzo 2021:

Bari 78 53 71 66 50

Cagliari 27 51 25 80 55

Firenze 2 37 18 41 47

Genova 32 77 84 87 16

Milano 58 76 79 36 39

Napoli 61 90 81 3 35

Palermo 54 56 35 64 7

Roma 77 23 44 63 24

Torino 44 3 40 38 69

Venezia 26 34 48 54 21

Nazionale 17 11 65 8 13

Si prolunga quindi l’attesa per l’uscita del numero 5 sulla Ruota di Venezia, mancante da ben 116 estrazioni, seguito dall’80 sulla ruota di Genova, che non esce da 107 concorsi. Al terzo posto dei ritardatari il 73 sulla ruota di Firenze che non viene sorteggiato da 100 estrazioni consecutive. Appena fuori dal podio, il 66 e il 67 che non escono sulla ruota Nazionale da, rispettivamente, 97 e 95 estrazioni. Seguono poi il 9 sulla ruota di Venezia e il 68 sulla ruota di Genova, mancanti entrambi da 83 estrazioni, e sempre di pari passo, il 41 sulla Ruota di Venezia e il 70 sulla ruota Nazionale che non sono sorteggiati da 81 concorsi. Chiude la classifica il numero 23 sulla ruota di Cagliari, assente da 80 estrazioni.

Secondo la tradizione della Smorfia napoletana, il 5 simboleggia la mano, la cui interpretazione varia a seconda del gesto che compie: di certo dopo 116 estrazioni c’è bisogno di una mano per vincere a Venezia. Il secondo ritardatario l’80, secondo questo “dizionario” dei sogni campano simboleggia la bocca che per ora fa le boccacce a chi sperava di vederlo finalmente tra gli estratti sulla ruota di Genova. Speriamo che il 73, simbolo dell’ospedale, non ci mandi al manicomio a forza di farsi attendere, ma solo le prossime estrazioni del Lotto saranno in grado di dirci se l’attesa dei numeri ritardatari sarà finalmente soddisfatta.

Giocare al Lotto è davvero molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria oppure registrarsi a un sito autorizzato AAMS, da app o da computer, e scegliere da un minimo di 1 a un massimo di 10 numeri, scegliendoli, manualmente o casualmente, tra l’1 e il 90 e indicando su quale ruota (una o più) si desidera giocare.

Si può giocare al Lotto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 00:00 alle 23:59; eccetto il martedì, il giovedì e il sabato in cui vi è una pausa dalle 19:30 sino al termine delle procedure di estrazione.

La prossima estrazione è prevista per sabato 13 marzo: segui le estrazioni del lotto di oggi per scoprire i numeri vincenti al lotto.