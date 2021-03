Lancio del martello, successo per l’atleta aversano Mondanaro a Viterbo

Ad anni di distanza dai suoi risultati giovanili, l’atleta aversano Giovanni Mondanaro conferma le sue qualità nella disciplina del lancio del martello. Questa volta, a fare da cornice alle prestazioni dell’atleta normanno sono stati i Campionati italiani di lanci master svoltisi a Viterbo il 12 marzo.

In particolare, Mondanaro, classe 1977, in rappresentanza dell’Arca Atletica Aversa, si è imposto nettamente sugli altri cinque partecipanti, con una serie di ottimi lanci per la categoria in questione, tra cui va registrato un lancio di 49, 57 metri. La vittoria ai master va intesa come un biglietto da visita per un ritorno dell’atleta alle competizioni che, tempo addietro, l’hanno visto impegnato.

A tal riguardo, infatti, Mondanaro, in forza all’Areonautica Militare, del cui gruppo sportivo in passato ha fatto parte, mentre oggi è in forza al Comando Aeroporto di Napoli, dichiara: “Questa vittoria ai master ha ridestato lo spirito competitivo fondamentalmente mai sopito e, pertanto, a dispetto del periodo difficile che, a causa del Covid 19, stiamo vivendo, programmerò la mia preparazione agonistica per i prossimi Campionati italiani di società e per i Campionati italiani assoluti.”

A pochi giorni dalla vittoria dei master Mondanaro lamenta, ancora una volta, l’assenza ad Aversa di strutture adeguate per gli appassionati di atletica leggera; nonostante i risultati lusinghieri ottenuti, negli anni, da vari atleti del territorio: “Mi sarei aspettato- afferma – la realizzazione, nel corso degli anni, della pista di atletica che, invece, è diventata una sorta di storia infinta che mortifica gli impegni di società ed atleti per portare avanti la cultura dello sport. Spero che quest’ amministrazione comunale possa dare concreti segnali di un’ inversione di rotta.”